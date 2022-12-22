世衛關注中國疫情 呼籲致力提升疫苗接種率
【有線新聞】世衛表示，非常關注中國的疫情發展。指出各地的嚴重個案不斷增加，又警告長者的疫苗接種率不足，加上國產疫苗的效率有限，對高風險群組的保護不足夠。
一直堅持動態清零的中國，最終放寬放疫政策。世界衛生組織對中國疫情發展表達關注，總幹事譚德塞提到，多地重症個案增加。
譚德塞說：「世衛非常關注中國的新型肺炎疫情發展，各地的重症個案正在增加。為了對當地情況展開全面風險評估，世衛需要更多關於疫情嚴重性、入院數字和需要深切治療患者的數據。」
譚德塞又指，雖然全球疫情死亡人數自高峰期下跌了超過9成，但新型肺炎病毒仍存在太多不確定性，無法得出疫情已結束的結論。
世衛突發衛生事件規劃執行主任瑞安表示，中國病例激增不單是因為當局大幅放寬防疫政策，而是Omicron變種病毒傳染性之高，根本不能阻止傳播。他認為對於中國這樣的人口大國而言，60歲以上長者疫苗接種率比許多國家落後。又指出國產疫苗的有效率只得約50%，對高危人群的保護不足夠。
在北京，外交部早前回應會否批准外國疫苗在中國使用，稱中方正根據疫情變化，不斷優化防控措施。又指目前疫苗加強針的接種工作正有序推進，藥品及檢測試劑總體可滿足需求。