世衛關注中國疫情 呼籲致力提升疫苗接種率

【有線新聞】世衛表示，非常關注中國的疫情發展。指出各地的嚴重個案不斷增加，又警告長者的疫苗接種率不足，加上國產疫苗的效率有限，對高風險群組的保護不足夠。

譚德塞說： 「 世衛非常關注中國的新型肺炎疫情發展，各地的重症個案正在增加。為了對當地情況展開全面風險評估，世衛需要更多關於疫情嚴重性、入院數字和需要深切治療患者的數據。 」

譚德塞又指，雖然全球疫情死亡人數自高峰期下跌了超過9成，但新型肺炎病毒仍存在太多不確定性，無法得出疫情已結束的結論。

世衛突發衛生事件規劃執行主任瑞安表示，中國病例激增不單是因為當局大幅放寬防疫政策，而是Omicron變種病毒傳染性之高，根本不能阻止傳播。他認為對於中國這樣的人口大國而言，60歲以上長者疫苗接種率比許多國家落後。又指出國產疫苗的有效率只得約50%，對高危人群的保護不足夠。