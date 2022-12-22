美拒撤「香港製造」標示禁令　丘應樺：留意美方會否上訴　經濟影響有限

【有線新聞】世貿裁定美國禁止香港進口產品標示「香港製造」違反世貿規則，但美方表明無意撤回決定，香港政府指將因應美國會否上訴採取適當措施。有廠商認為禁令主要影響品牌形象，實際經濟影響有限。

世貿裁定美國禁止香港進口產品標示「香港製造」違反世貿規則，但美方表明無意取消規定，香港政府指將因應美國會否上訴採取適當措施。商務及經濟發展局局長丘應樺：「如果美國不同意，其實有一個上訴機制，在60日內她可以提出上訴，在上訴進行中，專家組的報告暫時不會通過。我們密切留意美國會否根據上訴機制而作出上訴，而作出相應對的措施。」

他又提到本港對美國的出口只佔總出口量0.1%，即大約總值74億元，所以美國的禁令對香港經濟層面的實質影響有限，但會為消費者及廠商帶來不便，「儘管經濟上的影響很小，但對消費者造成很多困惑，關於『香港製造』還是『中國製造』，亦引起廠商不必要的擔心，要將產品區分為『香港製造』和『中國製造』。」

有從事電子產品批發業務的廠商認為美國禁止香港進口產品標示「香港製造」，將影響品牌形象。萬保剛集團創辦人兼主席洪劍峰：「我想這可能是一個心理上或品牌上的事情，因為美國雖然是一個很大的市場，我相信（出口）至美國的產量不是很大，佔香港的分額非常小，『香港製造』的分額佔非常小。我覺得影響不會很深遠，通常『香港製造』是華人地區，特別是中國內地及東南亞地區，對『香港製造』非常關注。」