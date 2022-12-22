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創新科技藍圖｜提四大發展方向　目標10年後初創增至約7,000間
【有線新聞】政府公布創新科技藍圖，希望令香港發展成國際創新科技中心。
藍圖提出四大發展方向，包括推進新型工業化、壯大創科人才庫、推動數字經濟發展，以及融入國家發展大局，具體目標包括本港初創企業由現時約3,700間，十年後增至約7,000間，製造業佔本地生產總值百分比由現時1%增至5%。
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