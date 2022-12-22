返回
按輸入鍵開始搜尋
荃灣天台屋疑電線短路起火　住客疏散
荃灣天台屋疑電線短路起火　住客疏散
 【有線新聞】荃灣有天台屋起火，無人受傷。
觀眾提供片段見到，白煙從天台屋冒出，警員協助大廈住客疏散。
中午十二時半左右，德士古道翡翠閣一間天台屋起火，消防出動一隊煙帽隊用一條喉將火撲熄，初步相信電線短路引起火警。
上一條影片 創新科技藍圖｜提四大發展方向　目標10年後初創增至約7,000間
下一條影片 韓美明年或舉行聯合火力展示活動
其他人也在看
懲教職員調停無果　女子赤柱監獄外被擄上車　獲救時多處受傷　警拘四人
2022年12月17日
一線搜查丨移英港人禦寒奇招　用泡泡紙貼窗屋內即暖3°C　盧覺強分析香港都適用？
2022年12月15日
一線搜查｜影片瘋傳尖沙咀凍到落雪？原來香港有4次落雪記錄｜附天文台回應
2022年12月19日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離　「紅碼」轉「藍碼」申報教學
2022年11月28日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
花12萬元買逾千張世盃彩票全落空　川男：我要退款
2022年12月16日