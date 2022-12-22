荃灣天台屋疑電線短路起火 住客疏散

【有線新聞】荃灣有天台屋起火，無人受傷。

觀眾提供片段見到，白煙從天台屋冒出，警員協助大廈住客疏散。

中午十二時半左右，德士古道翡翠閣一間天台屋起火，消防出動一隊煙帽隊用一條喉將火撲熄，初步相信電線短路引起火警。