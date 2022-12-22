i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
荃灣天台屋疑電線短路起火 住客疏散
i-Cable
2022年12月22日
港聞
新聞資訊
荃灣天台屋疑電線短路起火 住客疏散
【有線新聞】荃灣有天台屋起火，無人受傷。
觀眾提供片段見到，白煙從天台屋冒出，警員協助大廈住客疏散。
中午十二時半左右，德士古道翡翠閣一間天台屋起火，消防出動一隊煙帽隊用一條喉將火撲熄，初步相信電線短路引起火警。
上一條影片
創新科技藍圖｜提四大發展方向 目標10年後初創增至約7,000間
下一條影片
韓美明年或舉行聯合火力展示活動
其他人也在看
懲教職員調停無果 女子赤柱監獄外被擄上車 獲救時多處受傷 警拘四人
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月17日
一線搜查丨移英港人禦寒奇招 用泡泡紙貼窗屋內即暖3°C 盧覺強分析香港都適用？
生活
有線生活
2022年12月15日
一線搜查｜影片瘋傳尖沙咀凍到落雪？原來香港有4次落雪記錄｜附天文台回應
生活
有線生活
2022年12月19日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
花12萬元買逾千張世盃彩票全落空 川男：我要退款
中國在線
新聞資訊
2022年12月16日
其他人也在看
懲教職員調停無果 女子赤柱監獄外被擄上車 獲救時多處受傷 警拘四人
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月17日
一線搜查丨移英港人禦寒奇招 用泡泡紙貼窗屋內即暖3°C 盧覺強分析香港都適用？
生活
有線生活
2022年12月15日
一線搜查｜影片瘋傳尖沙咀凍到落雪？原來香港有4次落雪記錄｜附天文台回應
生活
有線生活
2022年12月19日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
花12萬元買逾千張世盃彩票全落空 川男：我要退款
中國在線
新聞資訊
2022年12月16日