房委會再延長寬減非住宅租戶75%租金 為期半年

【有線新聞】房委會通過再延長寬減非住宅租戶75%租金，為期六個月。

非住宅租戶、暫准證持有人及商用車輛月租戶元旦起，租金可繼續寬減75%多六個月，若寬減期內須按防疫規定關閉處所可申請全額租金寬免。

房委會自2019年10月1日起推出租金寬減措施，計及最新延長措施，估計少收租金約47.2億元。