俄烏戰事下首外訪 澤連斯基於白宮晤拜登

【有線新聞】烏克蘭總統澤連斯基出訪美國，是俄烏戰事爆發以來首次外訪。他在白宮會見美國總統拜登，感謝對方支援。拜登正式宣布，向烏軍提供愛國者導彈防空系統，承諾美國會與烏克蘭並肩到底。

烏克蘭總統澤連斯基，在俄烏戰事爆發300日以來首次外訪，抵達白宮獲美國總統拜登夫婦迎接，是他們相隔逾一年再親身見面。

兩人到白宮橢圓形辦公室會談，拜登承諾不論要花多久，美國也會支持烏克蘭抵抗俄軍到底。

拜登說： 「與有榮焉，能和你並肩， 聯手抗衡普京發動的殘暴戰爭。 我們與夥伴會繼續使俄羅斯付出代價， 支持烏克蘭追求公正和平。 」

澤連斯基則讚揚拜登是勇敢領袖，感謝美國人民及國會跨黨派的支持。

澤連斯基說： 「 烏克蘭面對很多挑戰，在歐洲以至全世界亦然，從能源至戰場。但首先我要衷心感激，我國平民百姓感謝您的美國平民百姓 。 」

前一天剛訪問國內東部前線的澤連斯基，又向拜登送上士兵要求轉贈致謝的十字勛章。拜登表示受之有愧，會送上美軍「挑戰幣」作回禮。 拜登批評俄羅斯攻擊無辜平民，利用冬季嚴寒作武器，公布會向烏克蘭提供逾3.7億美元人道援助，及再提供18億美元軍事援助，包括愛國者導彈防空系統，並會訓練烏軍使用。

拜登會後見記者時指這次會面，向俄羅斯總統普京傳遞清楚訊息，表明美烏會聯手全力阻止俄軍。 澤連斯基則表明要達致公正和平，烏克蘭在主權和自由上不會妥協，俄羅斯要為所作所為負責，又向美國祝願和平。