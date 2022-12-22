廣州市民傾向在家做節做冬　酒樓生意不似預期僅得10枱客

【有線新聞】今年是疫情之下，首個防疫措施最寬鬆的冬至。不過廣州市民因為害怕外出聚餐會受感染，傾向在家中做節，當地酒樓的生意都較預期差。

周四是近三年疫情以來，內地防疫措施最寬鬆的冬至。原本應該熱熱鬧鬧的酒樓，平日這段時間已經座無虛席，但在冬至這天反而相當冷清，只有大約10枱食客。酒樓食客吳小姐表示：「後生感染了，來不了(一起吃飯)，只有我們兩個老人家，沒甚麼事就出來吃飯，都會在酒樓吃，我們一般都是懶得煮，『冬大過年』嘛。」

酒樓經理雷先生說：「相較以前，(今年)訂房、訂枱只有(往年)十分之一左右，今晚只有四個房間下訂，以前我們通常一、兩個禮拜前已經訂滿了。一開放民眾又擔心染上新冠病毒，出來的人不知道是確診還是未確診，客人、市民都比較擔心這一點。」雷經理表示目前會留力，只安排三分之一人手招待客人，又會減少食材的入貨量，將希望放在農曆新年。

酒樓食客少了，街市依然人來人往，因為他們都選擇在家中煮飯做節。市民梁小姐說：「有雞有魚有蝦，(今年冬至是否和家人過節?)疫情之下只有兩個老人家過，往年出去食，今年不出了。」

不過人多，不代表旺財，有檔主說生意不及往年。雞檔檔主阿儀表示：「(今天早上)賣了很少，只有十多隻雞，上年這時候已賣出50至70隻雞。」有市民說擔心聚餐會交叉感染，因為不想影響到家人，寧願一個人在家度過便算。