北京述職｜李克強指中央充分肯定李家超及特區政府工作　支持香港鞏固國際金融中心地位

【有線新聞】國務院總理李克強接見到北京述職的行政長官李家超，充分肯定李家超的工作，全力支持特區政府施政，希望他團結香港廣大市民，又說他的工作為市民帶來福祉。

李克強在中南海紫光閣接見李家超，出席的包括主管港澳事務的副總理韓正、港澳辦主任夏寶龍、中聯辦主任駱惠寧。李克強和李家超先合照，李克強說李家超擔任特首半年來帶領特區政府恢復香港的經濟活力，解決深層次社會問題。

李克強表示：「中央政府對你和香港特別行政區政府工作是充分肯定，中央一貫支持繼續全面貫徹實施一國兩制、港人治港、高度自治，全面落實中央政府對特別行政區的管治權，落實愛國者治港，全力支持特區行政長官及特區政府依法施政，目的就是香港長期繁榮穩定，香港和祖國的命運是密切相連，希望特區政府團結帶領香港廣大市民。」

李克強說香港要按照國家所需，融入國家發展大局。李克強表示：「繼續鞏固提升香港作為國際金融貿易、航運中心的地位，繼續打造國際科技中心，使香港在背靠內地面向世界的過程中擴大高度開放領域，你的工作為香港市民帶來福祉。」

李家超表示：「感謝你對香港一直的關心與支持，亦感謝總理剛才對我的勉勵，自上任以來我深知任重道遠，必須盡責履職，我和團隊有共同抱負，團結一致以做實事為原則，以結果為目標，發展經濟改善民生。」

李家超會在北京逗留至星期六，預料星期五會向國家主席習近平述職。

李克強亦接見到北京述職的澳門行政長官賀一誠，說澳門政府果斷採取一系列措施穩經濟、保就業、惠民生，未來要繼續全面準確，堅定不移貫徹一國兩制、澳人治澳和高度自治，希望賀一誠帶領澳門擁護國家戰略，在橫琴粵澳深度合作區方面積極作為。