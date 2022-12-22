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亞博平安夜起轉為暫託中心 提供810輕症或無症狀確診床位
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2022年12月22日
港聞
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【有線新聞】亞博館檢疫中心將轉為暫託中心，而院舍院友列為緊密接觸者可留在院舍檢疫。
亞博館內三個檢疫中心平安夜起陸續轉為暫託中心，提供810個床位接收輕症或無症狀的確診長者和殘疾人士。患者隔離第四日後，連續兩天快測陰性就可離開，而院舍院友若被列為緊密接觸者，不用再送到檢疫中心，可以留在院舍檢疫。衞生防護中心同時為院舍制訂，緊密接觸者照顧指引，列明院舍員工留意的感染控制事項。
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