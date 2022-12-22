馬鞍山男子遭貨車撞倒　捲入車底不治

【有線新聞】馬鞍山一輛貨車倒後泊位期間撞到一名男子，他被捲入車底不治。

貨車車尾遺下事主的拖鞋，警方封閉一段恆信街蒐證。

下午一時許，貨車在富安花園商場外倒後泊位期間，一名男子路過被撞到，並捲入車底，腳被車輪壓著、重傷昏迷。

消防員將他救出，送威爾斯醫院後不治，貨車司機被帶走協助調查。