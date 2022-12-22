創新科技藍圖｜協助傳統工業升級轉型　目標10年後製造業佔GDP增至5%

【有線新聞】政府公布創新科技藍圖，目標將香港發展成國際創新科技中心，十年後製造業佔本地生產總值，由現時1%增至5%。

為配合國家十四五規劃及二十大報告對香港發展創科的期望，政府推出首份創新科技發展藍圖，提出四大方向，包括推進香港新型工業化，壯大創科人才庫，推動數字經濟發展，以及積極融入國家發展大局。

創新科技及工業局局長孫東指：「與過往提到的『再工業化』有所不同，『新型工業化』是強調以信息化帶動，利用物聯網、人工智能、新材料等技術實現跨越式發展。」

《藍圖》提出要推動本地產業發展，創造香港創科品牌，協助傳統工業透過創科升級轉型，加強支援策略產業發展，例如新能源汽車和半導體晶片，吸引企業在港設立先進生產線。目標十年後本港製造業，由現時佔本地生產總值約1%增至5%。

目前新加坡製造業產值長年佔GDP超過20%，被問到香港的目標是否太保守，孫東就說是「進中求穩」，孫東表示：「OC 雙位數增長，十年以後要翻兩番、達到5%的話（產值）就要達5,000億元，也就是說未來十年製造業要產生4,000億元產值。從這點來說，我們這個指標並不能說保守，當然我們是叫做進中求穩，只要我們沿着正確的發展方向走下去，堅持不懈地走下去，15年、20年我們一定會達到雙位數增長。」

《藍圖》又提到將積極與內地研究，促進內地數據向香港流通，包括院校的科研數據和金融機構的數據，結合香港數據共同分析應用，明年會在大灣區試行。香港如何跟深圳爭創科人才，政府說已在落馬洲河套區及北部都會區預留住宿設施，明年四月博士生亦會有額外生活津貼幫補他們的住宿開支。