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網店「五香黑瓜子」驗出礦物油含量超標 食安中心已要求停售及回收
i-Cable
2022年12月22日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】食環署食安中心驗出一個預先包裝的瓜子樣本礦物油含量超標，已要求商戶停售及回收。
食安中心恆常食物監測在一間網上商店檢取知味涼果的「五香黑瓜子」樣本，檢測發現瓜子的礦物油含量，以重量計是每一百份零點五九份，超出上限的0.2份。涉事批次食用期為2023年10月24日，已要求商戶及經銷商停售及回收。
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