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港澳快線直通巴周六起恢復營運 每日提供四個班次
i-Cable
2022年12月22日
港聞
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【有線新聞】來往香港和澳門的直通巴港澳快線星期六恢復營運。
港澳快線將每日提供四個班次來往太子 、港珠澳大橋，直達澳門半島或氹仔，平日單程票160元、假日180元。
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