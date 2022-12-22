警破造假賬詐騙集團拘12人　涉款逾920萬

【有線新聞】警方搗破一個詐騙集團，專門開出空頭支票製造虛假轉賬情況，12人被捕。

被捕5男7女，其中一人黑布蒙頭被帶走調查，被捕人士涉及23宗騙案。警方根據線報在全港多區拘捕他們，檢獲一批手提電話、銀行提款卡等證物，主要透過在網上尋找放售貴價貨品的賣家，開出空頭支票，製造虛假轉賬，賣家看到記錄後，便將貨品交給騙徒，涉案金額920多萬。