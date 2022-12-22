凌晨起入境澳門取消核酸檢測及紅碼　除非確診否則無須居家隔離

【有線新聞】凌晨起入境澳門取消落地核酸檢測及健康碼紅碼安排，除非確診，否則無須居家隔離。

入境澳門原本要持有72小時內的核酸檢測結果，凌晨後改為縮短至48小時內的檢測結果，但落地核酸檢測及入境翌日起第三日核酸檢測的安排取消，健康碼會由紅碼改為黃碼。如果確診，需要居家隔離，否則只需要自我健康管理，連續五天做快速測試，並上載至健康碼，第五天上載陰性結果後，會轉為綠碼。