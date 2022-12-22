持醫生紙或行動不便人士　周五起豁免強檢

【有線新聞】持醫生紙或行動不便的人士星期五起豁免強制檢測。

政府說調整本地檢測策略，更精準地運用核酸檢測。星期五起，因豁免持醫生證明書，證明有健康原因未能使用咽喉拭子樣本，以及行動不便的人強制檢測，他們可按需要自願做快速測試。

另外星期六起，醫管局指定普通科門診診所、郵政局及港鐵站將停止派發深喉唾液樣本收集包，一月一日起停止收集樣本。