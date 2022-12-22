放寬防疫｜食肆人數不設限、酒吧免快測　有酒樓訂座爆滿　市民：開心到爆炸

【有線新聞】不少人出街吃飯過冬至，即日起食肆撤銷人數上限，進入酒吧亦毋須快測，負責人說反應踴躍、訂座爆滿。

撤銷食肆人數上限的第一晚，適逢冬至，這間酒樓座無虛席。

葉女士：「（開心，對嗎？）開心到爆炸。(去年冬至沒出來吃飯嗎？)沒有出來吃，是今年才出來吃。適逢放寬，最重要放寬了，才可以全部一齊出來吃。」

周先生：「這裏氣氛好，如果留在家吃，又靜又孤獨有甚麼好，當然出來高興一下。」

市民吃得開心，酒樓經理說忙些都值得，酒樓經理葉根：「始終疫情持續了這麼久，很現實現在終於可以12人一枱。冬大過年，可以12人一家大小坐下吃飯，機會十分矜貴，相信市民也十分踴躍，看到真的爆滿。」

經理說今年冬至生意較去年好一半，訂座一早滿了，但亦都預留了戶外座位，讓沒有訂座的市民即場入座。

酒吧入座即日亦無須出示快測結果，只需要掃描針卡，負責人說人流有望增加三至四成。酒吧負責人Jacky：「不是人人喜歡做快測，政府的指引不太清晰時會多了很多爭拗，有些客人會問，為甚麼我的快測不行，因為政府有指引，不依指引時我們不能讓他進去，現在沒了這個情況，起碼會少了爭拗。」

他說聖誕前放寬已經是驚喜，至於營業額會增加多少，就仍要觀望。