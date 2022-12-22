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國泰空服員工會：短期內將按章工作 籲會員支持工會爭取應得待遇
i-Cable
2022年12月22日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】國泰空中服務員工會宣布短期內將按章工作。
工會在社交平台說，最新一次特別會員大會，全體通過短期內按章工作，呼籲會員以實質行動，支持工會爭取僱員應得的待遇，包括要求國泰確保員工在外站有足夠休息時間、檢討薪酬待遇等。
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