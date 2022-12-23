香港製造｜美單方面禁標示是歧視　丘應樺︰要還給香港公道

【有線新聞】世貿裁定美國要求香港產品來源地標示為中國不符合世貿規則，商務及經濟發展局局長丘應樺認為香港製造是優質標誌，更改標示會混淆消費者。

丘應樺︰「最主要的爭端，是要還給香港公道，因為香港是單獨關稅區。我們是世貿成員，有本身應享有的世貿成員的同等待遇，美國單方面對我們的規定是歧視、不公平，我們極力爭取在世貿單獨關稅區應享有的所有對待。」