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香港製造｜美單方面禁標示是歧視 丘應樺︰要還給香港公道
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2022年12月23日
港聞
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【有線新聞】世貿裁定美國要求香港產品來源地標示為中國不符合世貿規則，商務及經濟發展局局長丘應樺認為香港製造是優質標誌，更改標示會混淆消費者。
丘應樺︰「最主要的爭端，是要還給香港公道，因為香港是單獨關稅區。我們是世貿成員，有本身應享有的世貿成員的同等待遇，美國單方面對我們的規定是歧視、不公平，我們極力爭取在世貿單獨關稅區應享有的所有對待。」
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