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元朗私家車撞貨車後翻轉三人傷 男司機涉醉駕被捕
i-Cable
2022年12月23日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】元朗有私家車與貨車相撞，三人受傷。
涉事私家車嚴重損毀。凌晨3時許，私家車沿新田公路往落馬洲方向行駛，駛至近錦綉花園時與另一輛貨車相撞後翻轉，女乘客被困車內。消防到場將她救出，並與另兩名傷者由救護車送院治理，而貨車亦撞至翻側停在路邊，私家車男司機涉嫌醉駕被捕。
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