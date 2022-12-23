元朗私家車撞貨車後翻轉三人傷　男司機涉醉駕被捕

【有線新聞】元朗有私家車與貨車相撞，三人受傷。

涉事私家車嚴重損毀。凌晨3時許，私家車沿新田公路往落馬洲方向行駛，駛至近錦綉花園時與另一輛貨車相撞後翻轉，女乘客被困車內。消防到場將她救出，並與另兩名傷者由救護車送院治理，而貨車亦撞至翻側停在路邊，私家車男司機涉嫌醉駕被捕。