創科發展藍圖︱孫東：港發展半導體產業具實力　站在同一起跑線

【有線新聞】政府公布的創科發展藍圖提出發展半導體晶片產業，創新科技及工業局局長孫東說港府20多年前已提出建立半導體晶片產業中心，現在香港在這領域取得不少成績，具備一定實力。

孫東︰「我們發展半導體晶片產業，不是重複別人發展的老路或產業模式，而是根據世界最新潮流發展新的東西，比如第三代半導體晶片現在是全球最新趨勢，大家基本上在同一起跑線上，所以我們才提出來，有沒有可能在這方向作些嘗試？」