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印度因應中國疫情 抽查檢測機場入境旅客 促民眾戴口罩
i-Cable
2022年12月23日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】印度因應中國等地疫情變化，宣布收緊機場入境的檢測措施。
印度周四起會在機場隨機抽查2%入境旅客，要求他們接受檢測。衛生部長在國會上又表示，建議地方政府將陽性樣本全數交予實驗室進行基因排序，加強監察變種病毒。
印度當局早前已表示，因應中國等地疫情有升溫跡象，促請民眾戴口罩、保持社交距離，不過未有恢復今年撤銷的口罩令。
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