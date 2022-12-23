放寬防疫｜市民趁聖誕外遊　旅社指12月二百多團九成去日本

【有線新聞】防疫措施逐步放寬，大批市民趁聖誕假期外出旅遊。有旅行社說12月有超過200團出發，9成都是去日本。

在機場的出境大堂，清晨已人頭湧湧，部分登機櫃位看見人龍，很多人都說疫情下困在香港很久，希望聖誕假期外遊。Kelvin︰「非常之開心，很期待，因為很久沒有去旅行。三年沒有去過旅行，因為沒有通關，可以去那裏堆雪人。（記者：之前有沒有玩過？）有，不過在很小的時候，都忘記了。」鄺小姐︰「太久沒有飛過了，難得有機會便去一些遠點的地方，去北海道有個白色聖誕。費用到時再想，都預備足夠『彈藥』去玩。」梁先生︰「很貴都要去，可以（負擔）的，一家人開心。」

有旅行社說12月收到接近5000位客人報團，預計農曆新年生意額會再上升。東瀛遊執行董事禤國全︰「這個月大概是200個團左右，接近4000至5000位客人，九成都是去日本為主，每天10團，大概300人左右。其實很開心了，由疫情的時間由零（生意）跳上來已經是不錯。看來農曆新年比聖誕還會有輕微上升，可能和聖誕比較有多20%左右。」

旅行社負責人說現在出團的數目只是疫情前的3成，可能因為機票、團費貴了，亦有部分人還在觀察疫情變化。