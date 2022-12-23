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網上現偽冒陳國基訪談詐騙廣告 政務司司長辦公室轉交警方跟進
i-Cable
2022年12月23日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】政務司司長辦公室說近日網上出現偽冒司長訪談的詐騙廣告，呼籲市民提防。
辦公室說網上新聞平台和社交媒體近日出現載有政務司司長陳國基姓名和圖片的詐騙廣告和網頁，點擊後會連接到可疑的虛擬貨幣交易平台。辦公室澄清未有發出或授權相關廣、陳國基並沒有接受有關訪問，言論全屬虛構，已轉交警方跟進；呼籲市民提高警覺，不要登入任何可疑網頁或提供個人資料。
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