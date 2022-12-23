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英格蘭聯賽盃　曼市雙雄八強抽好籤
【有線新聞】英格蘭聯賽盃八強產生。
一對曼徹斯特球隊同樣抽得好籤，曼聯會在奧脫福主場，對唯一非英超代表，甲組的查爾頓。曼城就作客修咸頓。
諾定咸森林鬥狼隊，紐卡素遇上李斯特城。
四場半準決賽，會在明年1月的第二個星期舉行。
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