英格蘭聯賽盃　曼市雙雄八強抽好籤

【有線新聞】英格蘭聯賽盃八強產生。

一對曼徹斯特球隊同樣抽得好籤，曼聯會在奧脫福主場，對唯一非英超代表，甲組的查爾頓。曼城就作客修咸頓。

諾定咸森林鬥狼隊，紐卡素遇上李斯特城。

四場半準決賽，會在明年1月的第二個星期舉行。