多3宗類鼻疽個案　累計增至46宗　患者均住深水埗

【有線新聞】過去一星期再多3宗類鼻疽個案，患者都住在深水埗，今年累計個案增至46宗。

3名男患者62至82歲，都患有多種長期病患，他們9月初至11月發病，出現發燒、胸痛、咳嗽等病徵，現時情況穩定，其中一人仍然留院。衞生防護中心說今年至今的46宗個案中，30宗都是8月起在深水埗發現。