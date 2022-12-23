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多3宗類鼻疽個案 累計增至46宗 患者均住深水埗
i-Cable
2022年12月23日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】過去一星期再多3宗類鼻疽個案，患者都住在深水埗，今年累計個案增至46宗。
3名男患者62至82歲，都患有多種長期病患，他們9月初至11月發病，出現發燒、胸痛、咳嗽等病徵，現時情況穩定，其中一人仍然留院。衞生防護中心說今年至今的46宗個案中，30宗都是8月起在深水埗發現。
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