不滿家傭表現拋對方物品落街　包致金姪女控兩罪准10萬元保釋

【有線新聞】終審法院非常任法官包致金姪女Amina被控兩項刑事損壞罪再提堂。

46歲被告Amina上周二懷疑不滿家傭表現，涉嫌把對她的物品扔落街，擲毀街上兩架私家車。辯方指被告現時精神狀況穩定，已明白其干犯的控罪，申請保釋，裁判官批准被告以10萬元擔保外出，不得離港、定期到警署報到。案件明年2月20日再提堂，待索取法律意見。