三港人北海道十勝岳遇暴風雪失散　一人被發現時失去意識、後證實死亡

【有線新聞】三名香港遊客在北海道十勝岳遇暴風雪，一人死亡。

日本傳媒報道，當地周四中午一名香港遊客在美瑛十勝岳的避難設施報警，指與另外兩名港人在登山期間失散。警方當日下午約5時於山坡的觀景台附近，發現失蹤的二人，其中一人失去意識，其後證實死亡，另一人體溫過低沒有生命危險。據報事發時正下暴風雪，能見度差。