澳門疫情回升急症室瀕癱瘓　輕症醫護照上班　議員：通關最差時機

【有線新聞】即日起入境澳門取消落地核酸檢測以及健康碼紅碼限制，有澳門立法會議員說當地疫情嚴重、市民搶購藥物，形容現在是「通關」的最差時機。

澳門一星期內兩度放寬入境要求，最新只需要72小時內核酸檢測結果，取消落地後兩次核酸檢測；首五日健康碼並非紅碼，而是黃碼，代表要自我健康管理；不可以聚餐、聚會，只要場地容許可以入餐廳、賭場等。金巴上星期已經增加班次，噴射飛航就說準備復航，等候政府的批示。

去到澳門未必玩得盡興，不少店舖因為職員確診而停業，有開的藥房就逼滿買藥的市民。社區門診患者大排長龍，有澳門立法會議員說身邊有一半人都測試陽性。澳門立法會議員林宇滔：「我覺得這個（放寬入境條件）時機很差，大家不是不接受開放，甚至是一早期待開放。大家最預期不到或期望不到的，是為何我們守了三年，我們的開放是如此狼狽，甚至是躺平、躺下。」

澳門的疫情數字月初只有幾宗，13日升至402宗，之後澳門政府跟隨國家衞健委指引不再公布輕症或無症狀患者的人數，只公布有明顯病徵、要入院的，都見到有上升的趨勢。

澳門兩大醫院急症室門外有人等候，網上系統顯示一度超過二百人輪候。林宇滔：「他們需要等候超過16至20小時。收到急症室人員反映，他們形容急症室是人間煉獄，檢測陽性但輕症的醫護已經上班。山頂醫院分不到新冠或非新冠病人，甚至裏面已經癱瘓。」他希望政府改善病人分流，調配醫護協助看急症。