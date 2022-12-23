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維園工展會有攤檔簷篷墮下 三人受輕傷
i-Cable
2022年12月23日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】維園工展會有攤檔簷篷，懷疑被強風吹翻墮下，三人受輕傷。
鎖緊簷篷的多口螺絲鬆脫，一邊簷篷掉在地上，有鐵欄圍封部份攤檔。下午約一時半，售賣食油攤檔一幅約3米乘2米簷篷，懷疑被強風吹倒墮下，擊中一男兩女，分別頭和雙手擦傷，經救護員治理後毋須送院。
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