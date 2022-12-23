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消息指入境處及海關下周三起調派人手重返各口岸 為通關做準備
i-Cable
2022年12月23日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】消息指入境處及海關等下星期三起調派人手重返各口岸，為通關做準備，但暫未有確實的通關日期。
羅湖、落馬洲、高鐵西九站及港澳碼頭等多個口岸自前年年初起關閉，據了解入境處及海關等已經安排人手本月28日開始，返回所有關閉的口岸熟習通關後的流程。保安局說會按實際情況積極推進與內地恢復正常人員往來，口岸部門亦會做足準備，靈活調配人手，確保出入境管制站運作暢順。
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