搶人才｜下周三推線上平台冀年招3.5萬人　孫玉菡稱本港無限機遇：愛港應留下發展

【有線新聞】政府下星期三推出「人才服務窗口」線上平台，便利海外人才申請來港，亦成立了引進重點企業辦公室，期望未來三年每年吸引3.5萬名人才。

現屆政府多次說要「搶人才」，年底前終於落實第一項措施。本月28日會推出「人才服務窗口」線上平台，推介香港的優勢，介紹衣、食、住、行資訊，亦有工具幫助世界各地人才選擇適合他們的計劃。

平台會連結入境處的網上系統，方便他們申請入境簽證及付款，交妥文件後預計四星期內完成審批。當局明年初亦會申請撥款，設立實體辦公室。政務司司長陳國基：「以往如果一個人想來香港工作，除非他在香港有朋友，如果他沒有朋友都不知從何找資料。人才服務窗口可以提供所有資料給他們，或以往對香港有些誤會，對於有些事情不清楚，現在來到就會知道。我們告訴他是這樣的，他綜合後就可作決定。」

至於施政報告提出的「高端人才通行證計劃」吸引全球百強大學畢業生來工作勞福局說會參考四個大學排名過去五年的名單，現時一共有176間大學上榜，但只認可學士學位畢業生。

負責「搶企業」的引進重點企業辦公室已經成立，目標是2023至25年邀請至少1130間企業落戶香港，涵蓋人工智能、金融科技等新興行業。政府透露目前已經接觸了數十間海外及內地公司。

新措施未有提及如何挽留本地人才，政府強調香港有很多機會，希望市民留下發展，勞工及福利局局長孫玉菡：「本地人才是我們的根、是我們的本，海外人才其實只是補充安排，大家要清晰看得到，其實香港現在機遇處處。正正因為我們在人才方面不足夠，其實你肯留在香港打拚、發展，是很多機會的，呼籲香港所有人，如果你愛香港這個家，留下發展、無限機遇。」