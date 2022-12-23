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美國國會騷亂調查報告倡禁特朗普出任公職
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2022年12月23日
兩岸國際
新聞資訊
【有線新聞】美國眾議院國會山莊騷亂調查委員會發表最終調查報告，建議禁止前總統特朗普出任公職。
委員會發表的報告有八百多頁，整合逾千項證據，詳細列明特朗普涉及多方串謀，及其團隊試圖推翻2020年大選結果，在投票日至國會騷亂當日期間，多次向當時的副總統彭斯及相關官員施壓。報告直言騷亂的核心正是特朗普，假如他沒有參與，其他事都不會發生。報告作出11項建議，包括禁止特朗普出任公職。國會調查委員會日前已建議對特朗普提出叛亂等四項起訴，司法部將決定是否提訴。
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