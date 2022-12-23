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正與內地商討通關料快公布 陳國基：網上傳言先不要信
i-Cable
2022年12月23日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】政務司司長陳國基說正積極與內地商討通關，相信很快會有公布。
陳國基：「因為香港與內地有很多商業也好，或者大家親人都想團聚，各方面都很希望盡快通關。這方面我們積極與內地商討中，我相信很快會有消息。一定最重要的一點，網上有很多傳言先不要相信，待政府有正式公布。」
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