新增20252確診　再創近日新高　多46人死亡

【有線新聞】本港新增確診個案突破2萬宗，再創近日新高，有20,252宗，多46人死亡。

本地個案有19,328宗，輸入佔924宗；67間安老及殘疾院舍有106名院友及員工確診；238間學校呈報439宗個案，涉及322名學生及117名教職員，3間學校有3班要停課5天。