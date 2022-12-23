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政府成立獨立小組 監督港鐵維修保養、資產管理檢討 確保與時並進
i-Cable
2022年12月23日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】港鐵近期接連發生事故，政府成立獨立監督小組，監督港鐵就維修保養制度及資產管理的全面檢討。
小組由市建局行政總監韋志成擔任主席，成員包括機電署署長彭耀雄及兩名專家詹永年、李鏡權，小組會審視維修保養制度及資產管理覆蓋範圍，檢視方法及程序，跟進建議及落實方案等是否合宜，亦會監督港鐵評估鐵路系統內不同領域的潛在風險，確保維修保養以至營運管理與時並進；完成檢討後會向運輸及物流局局長提交報告。
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