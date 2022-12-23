19年十一示威　女社工背包被搜出雷射筆　管攻擊性武器罪成、判囚半年

【有線新聞】2019年十月一日多區有示威遊行，一名女社工被搜出一支雷射筆，管有攻擊性武器罪成、判監六個月。

案情指有示威者在旺角一帶堵路，警員制服被告，在她背囊搜出雷射筆。被告自辯說是警員檢查背囊時將不屬於她的雷射筆放入背包。裁判官指，被告沒有作出即時反應，到警署後亦沒有向值日官提出，行為有違常理，又指現年29歲的被告不認罪，對犯案沒有悔意，身上攜有手套等裝備是有預謀犯案，考慮到案情嚴重，判她入獄六個月。