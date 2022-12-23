消費券｜警偵破近300宗騙取消費券案件　48人被捕

【有線新聞】警方偵破近300宗騙取消費券的案件，拘捕48人。

警方說有不法分子提交他人的身份證副本及資料，向消費券計劃秘書處申請更改儲值支付工具帳戶及用作收取短訊的電話號碼，秘書處會向事主的原有及新號碼，發出短訊通知，但事主未有察覺，騙徒就將消費券轉到其他儲值支付工具帳戶，再串謀商店購買電話或套現。

警方與秘書處追查交易記錄，翻閱閉路電視後分兩輪行動，以欺詐及處理贓物罪拘捕48人。