慢性疾病共同治理計劃｜盧寵茂稱資助一半治理費用　水平參照門診公私營協作計劃

【有線新聞】基層醫療健康藍圖提出慢性疾病共同治理計劃，醫務衞生局局長盧寵茂說計劃資助市民一半治理費用，水平參照門診公私營協作計劃。

醫務衞生局局長盧寵茂：「準確數額我們會與業界和病人組織等商量，訂立一個合理數字、資助金額，估算是篩查及往後數次的管理。每年數次的管理，我們會資助一半金額，我們的參照會以現時門診的公私營合作，大概參照這個水平訂立資助額。」