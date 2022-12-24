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大埔有小巴撞工程車　15人受傷送院
【有線新聞】大埔有小巴撞工程車，15人受傷。
小巴車頭嚴重損毀，擋風玻璃飛脫。凌晨3時許，一輛小巴沿吐露港往大埔方向行駛，去到小白鷺餐廳對開時懷疑失控，撞向一架停在慢線的工程車尾部，再撞向路中石壆後停下。司機被困車內由消防員救出，小巴有7男7女乘客受傷送院，警員封鎖一段路面，調查意外原因。
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