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4男3女涉搶劫約20萬元被捕
i-Cable
2022年12月24日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】7名男女涉嫌搶劫約20萬元被捕。
其中一人黑布蒙頭，由警員帶走調查。被捕的4男3女涉嫌今個月在尖沙咀打劫2名男子，搶去約20萬，警方指他們在社交平台尋找受害人，誘使與援交少女性交易，之後衝入酒店房間拳打腳踢事主、劫去現金，並拍下裸照，威逼交出提款卡或轉帳到其他戶口。
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