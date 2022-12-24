國際網球挑戰賽　黃澤林兩盤不敵諾利

【有線新聞】香港國際網球挑戰賽在維園展開，主場出戰的18歲新星黃澤林，面對英國一哥諾利，在全場球迷支持下表現拼搏，但仍直落兩盤4比6及3比6落敗。

背向鏡頭的黃澤林，面對世界排名14，英國一哥諾利，早段就帶給主場球迷驚喜，抽一板斜線，示意大家打氣鼓勵。

經過今場之後，大家可以對這位18歲超新星有更多期望，又一球精彩抽擊。

這位兩項青年組大滿貫男雙得主，賽前只是希望打得愈久愈好，落點刁鑽，諾利都沒辦法追了，但關鍵時刻還是稍欠火喉，多次錯過破發分，局數打成2比2。

之後更被諾利兩次破發，笠向後場，力度大了一些，落後到2比5。

若然以這個走勢打下去，黃澤林要在巡迴賽，或者大滿貫賽事再鬥諾利，絕不是夢，沒有氣餒，打到諾利兩邊走，再擋出底線，終於打破世界級球手的發球局，值得握拳慶祝。

第10局未能再破諾利發球局，首盤輸4比6，但都令大家看到香港網球的希望。

上一次有世界頂尖男子球手，到香港獻技，黃澤林還未出生，因為已經是20年前的事了。

可容納3700人的維園場，這天成為主角，為爆滿的主場球迷，重新送上力量與激情，第2盤先贏1局。

雖然之後連輸3局，但黃澤林繼續堅持賽前目標，打場好球給大家看，追到2比3。

強勁發球，落點刁鑽，令諾利都難以應付，走完兩邊，更要打出界。

不想比賽這麼快就結束，第7局開出3個ACE，咬著諾利3比4。

但黃澤林之後多次失機，諾利逐漸適應打法，決勝分一板直線，贏多盤6比3，直落兩盤勝出，晉級四強會鬥費利斯，落敗的黃澤林就會在名次賽，跟華域加爭第5。