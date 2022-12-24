聖誕樹照亮烏克蘭 基輔：展示爭勝意志 難民稱能喚起開心回憶 小孩願望國家和平

【有線新聞】普世歡騰的聖誕節，在戰火下的烏克蘭人民如何度過節日？烏克蘭小孩有何聖誕心願？

多輪空襲和停電下，這年12米高聖誕樹依然矗立，在基輔市中心索菲亞廣場，即使要以柴油發電，也要亮起國旗藍黃主色的燈飾，雖然背面只是掛上和平鴿裝飾和多國國旗，場面也較以往遜色。赫爾松難民：「我們來此處為了振奮人心，去看看人群和慶祝，去記起開心回憶。」

基輔市長：「我們經過很長討論，但最終決定舉行聖誕新年慶祝活動，這是為了孩子們很重要。」當局指俄羅斯試圖以嚴寒和漆黑偷走烏克蘭人的正常生活，但這樣過聖誕正好展示烏克蘭人堅決爭勝意志。

在靠近俄羅斯邊境的哈爾科夫市，往年歡慶聖誕的廣場被炸毀，市長將聖誕樹搬到安全的地方，說絕不容許俄軍偷走孩子的節日。哈爾科夫居民：「這是好主意，今年聖誕樹無法聳立在廣場上，至少在此處安撫著小孩。」「這太好，這振奮精神，孩子們很高興，很多人拍照，感覺像過節一樣。」

聖誕樹要閃閃發光，還要出更多力。利沃夫這棵樹頂部，換成反坦克工字鐵，正是街頭上的路障。有人認為戰火下不宜慶祝，亦有人認為無論多困難，也要為小孩帶來節日氣氛。烏克蘭國防部也表示，孩子擔心俄軍導彈攻擊飛越上空的聖誕老人和馴鹿，但防空部隊將保證他們的安全。

在芬蘭老家的聖誕老人亦收到烏克蘭小孩的願望，由聖誕精靈讀出內容。芬蘭聖誕老人村職員：「我的國家請給予烏克蘭和平，我很愛我的國家。」