高拔陞專訪｜流感新冠夾擊　籲醫護避免休假　稱有計劃應對求診人數因通關大增

【有線新聞】確診數字持續上升，加上流感高峰期，醫管局行政總裁高拔陞在本台節目《有理有得傾》說，已呼籲醫護人員避免休假、確保人手，萬一短期與內地通關令求診需求大增，亦有計劃應對。

近日去急症室看醫生隨時等八小時，都未輪到自己，醫管局行政總裁高拔陞擔心這個情況未來數天長假期會更嚴竣。

高拔陞：「同事如果可以配合到，盡量不要這段時間休假，希望透過特別酬金鼓勵更多同事回來幫忙，在他們休息時間都盡量加強人力。（如果真的與內地通關，因為內地疫情有上升趨勢，會否有大量內地人來香港醫院的急症室看醫生？）因為疫情都比較難估計，發展會如何等多方面我們會就整體疫情、求診人數各方面緊密審視情況，有需要時作出相應調整。隔離設施、治療方面、藥物、保護性裝備，全部我們都有不同預案準備。（若很多人應診都足夠？）」

要減低公營醫療系統壓力，醫管局呼籲病徵輕微的市民向私家醫生求診，政府的基層醫療藍圖長遠都是希望將這些病人轉去私人市場，高拔陞認為是雙贏。

高拔陞：「以往其實許多病人來到醫管局都希望長期在醫管局覆診，就算他已經在專科門診看診、病情變得穩定，很多時這些個案是很適合由一位家庭醫生幫他處理所有病情，這樣亦能夠減輕專科門診的負擔，自然就更加有能力接收必須要在專科門診接受治療的病人。」

近日有不少市民都搶購必理痛，部分藥房都缺貨，高拔陞重申醫管局有足夠庫存，會有方法確保供應。