俄老人院疑暖爐故障起火　至少20死　當局指涉違法經營

【有線新聞】俄羅斯西伯利亞一間老人院大火，至少20人死亡，另2人情況危殆。

木製的兩層建築物完全燒毀，消防員趕到現場救援。事發於當地時間周五晚上，克麥羅沃市一間老人院懷疑因為暖爐故障起火，火勢到翌日早上才撲滅。

當局指老人院是違法經營，已循人為疏忽方向展開刑事調查。當地所在的克麥羅沃州當局未來一周將檢查所有同類型設施，包括私營院舍。