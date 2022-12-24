通關｜李家超：中央同意逐步全面通關　冀1月中前落實　陳國基主持協調組作準備

【有線新聞】行政長官李家超說，中央同意香港與內地逐步有序全面通關，兩地會商討每日人數及通關口岸等細節，目標下個月中前落實。政務司司長陳國基帶領的通關事務協調組將統籌全部政策局做準備。

跟內地免檢疫通關停了近三年，行政長官李家超北京述職回港帶來好消息，「我宣布很多市民也期望的消息，第一、與內地通關可以實現，中央同意逐步有序全面通關，報請中央審批，予以一月中之前落實。」「讓我們因為疫情，分隔超過三年的家庭可以團聚，讓工作、商務、公務，甚至旅遊可以恢復，讓香港經濟提振起來，讓香港社會更全面活起來、動起來，帶給香港昌盛、溫暖的2023年。」

李家超說首階段會先與國家衛健委、港澳辦、廣東省及深圳市政府，商討名額及哪個口岸通關等細節，亦要兼顧兩地疫情變化及風險管理，成立通關事務協調組，由政務司司長陳國基帶領。李家超：「成員包括15個局，即是說全政府都全力投入，我們是作最好準備及最佳預案處理通關安排。通關初期（來往內地）需求會非常大，我們要確保在通關過程是逐步、有序及全面，所以初步來說，我們一定要令市民在通關時不出亂。最終我們當然深信，全面通關是會帶給每個市民很興奮及很擁抱的一個安排。」

李家超隨即回到政總主持高層會議商討通關方案，說當兩地全面通關，即是會回復到疫情前狀況，細節仍要跟內地協調。