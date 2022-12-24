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本地漁農美食嘉年華明起實體復辦 本地米「花腰仔」首次限量發售
i-Cable
2022年12月24日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】停辦兩屆的本地漁農美食嘉年華，明日起一連三日恢復實體舉行。
嘉年華地圖位於旺角花墟公園，有超過三百個攤位，其中約二百個展銷本地漁農產品。除了本地農戶及漁戶培育的產品，由漁護署重新培育的本地米「花腰仔」首次限量發售。嘉年華上兩屆因為疫情改以網上形式舉行。
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