本地漁農美食嘉年華明起實體復辦　本地米「花腰仔」首次限量發售

【有線新聞】停辦兩屆的本地漁農美食嘉年華，明日起一連三日恢復實體舉行。

嘉年華地圖位於旺角花墟公園，有超過三百個攤位，其中約二百個展銷本地漁農產品。除了本地農戶及漁戶培育的產品，由漁護署重新培育的本地米「花腰仔」首次限量發售。嘉年華上兩屆因為疫情改以網上形式舉行。