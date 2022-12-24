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沙田馬場發生墮馬意外　騎師布文受傷送院
【有線新聞】沙田馬場發生墮馬意外，騎師布文受傷送院。
發生意外的是第五場1,650米泥地賽，澳洲籍騎師布文與6號馬匹快步速，在轉彎位連人帶馬倒地翻滾數圈。馬會指基於安全理由，宣佈該場賽事無效，並退回所有投注款項。布文須接受醫護人員緊急評估，清醒送院。
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