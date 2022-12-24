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香港法律環境被指存不確定性　律政司斥罔顧事實
【有線新聞】律政司指《亞洲商業法律期刊》近期發表涉及香港法律環境不確定性的評論，是完全罔顧事實的不公批評。
律政司說《基本法》列明香港回歸後仍然保留普通法制度，包括司法獨立；國家主席習近平七一講話亦表明要保持普通法制度；而香港調解服務在國際獲得越來越多認證，調解個案數字有所上升，港府會繼續加強與內地的法律互助，亦會與香港調解機構一同致力令香港成為更好調解中心。
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