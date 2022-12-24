稱須隨內地調整政策　賀一誠：艱苦後將復常、國家會支持澳門

【有線新聞】澳門特首賀一誠說，疫情過了這一關就會見到盡頭，明日會落區視察情況。

「當內地已調整，我們必須跟從這個調整方向，待我們市民經過這艱苦期以後，我們會恢復正常生活。內地、全國各地也有這同一階段，不只是我們。大家不要害怕，我們與內地也有相關藥物，好像我上北京，國家都會支持我們，也會調配給我們。」