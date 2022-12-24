i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
世界網球聯賽決賽
新聞
財經
生活
世界網球聯賽決賽
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
稱須隨內地調整政策 賀一誠：艱苦後將復常、國家會支持澳門
i-Cable
2022年12月24日
港聞
新聞資訊
【有線新聞】澳門特首賀一誠說，疫情過了這一關就會見到盡頭，明日會落區視察情況。
「當內地已調整，我們必須跟從這個調整方向，待我們市民經過這艱苦期以後，我們會恢復正常生活。內地、全國各地也有這同一階段，不只是我們。大家不要害怕，我們與內地也有相關藥物，好像我上北京，國家都會支持我們，也會調配給我們。」
上一條影片
香港法律環境被指存不確定性 律政司斥罔顧事實
下一條影片
MIRROR演唱會｜李父引述阿MO聖誕願望 冀人生更美好、會與家人奮戰
其他人也在看
懲教職員調停無果 女子赤柱監獄外被擄上車 獲救時多處受傷 警拘四人
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月17日
一線搜查｜影片瘋傳尖沙咀凍到落雪？原來香港有4次落雪記錄｜附天文台回應
生活
有線生活
2022年12月19日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
一線搜查｜加濕器千萬別裝水喉水 否則噴「毒霧」 吸入後可致肺炎 K Kwong教7大安全貼士
生活
有線生活
2022年12月20日
花12萬元買逾千張世盃彩票全落空 川男：我要退款
中國在線
新聞資訊
2022年12月16日
其他人也在看
懲教職員調停無果 女子赤柱監獄外被擄上車 獲救時多處受傷 警拘四人
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2022年12月17日
一線搜查｜影片瘋傳尖沙咀凍到落雪？原來香港有4次落雪記錄｜附天文台回應
生活
有線生活
2022年12月19日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離 「紅碼」轉「藍碼」申報教學
生活
有線生活
2022年11月28日
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
健康
有線生活
2022年12月01日
一線搜查｜加濕器千萬別裝水喉水 否則噴「毒霧」 吸入後可致肺炎 K Kwong教7大安全貼士
生活
有線生活
2022年12月20日
花12萬元買逾千張世盃彩票全落空 川男：我要退款
中國在線
新聞資訊
2022年12月16日